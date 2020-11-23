Ученые назвали три продукта, полезные при коронавирусе

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Черноплодная рябина и сок граната помогают в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили ученые медицинского центра университета города Ульм (Германия).

Они проанализировали влияние продуктов растительного происхождения на дезактивацию SARS-CoV-2 и вируса гриппа. Исследователям удалось выяснить, что вирулицидная активность против обоих вирусов наблюдается у гранатового сока, сока черноплодной рябины и зеленого чая.

— Мы обнаружили, что вирус гриппа A очень чувствителен к инактивации всеми тестируемыми веществами. Однако SARS-CoV-2 был менее подвержен влиянию: он инактивирован соком черноплодной рябины и чувствителен к зеленому чаю и гранатовому соку. AdV5 был устойчив к большинству продуктов, но титры вирусов были снижены соком черноплодной рябины, — говорится в исследовании.

Ученые предположили, что если полоскать рот растворами из перечисленных продуктов, то можно снизить передачу вируса.

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