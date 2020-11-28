Диетологи призвали постящихся в пандемию COVID восполнять запасы витаминов

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Люди, которые планируют соблюдать Рождественский пост, то есть отказаться от мяса и продуктов животного происхождения, должны следить за поступлением в организм витаминов и минералов. Об этом заявили диетологи и гастроэнтерологи в субботу, 28 ноября.

По их словам, особенно это важно в сложный эпидемический период.

Руководитель направления «Оптимальное питание» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин отметил, что человеку необходимы все витамины для здоровья.

— Они влияют на многие процессы — как человек двигается, как человек видит, как он сопротивляется внешним воздействиям, включая вирусные инфекции, — сказал специалист.

Он уточнил, что во время ограничения продуктов животного происхождения в организм перестает поступать железо и витамин B12. В такой ситуации должны помочь источники аскорбиновой кислоты — овощи и фрукты, богатые витамином C. Это — сладкий перец, черная смородина, листовая зелень, шиповник.

Кроме того, добавил Батурин, на фоне ситуации с коронавирусом недостаток витамина D может быть опасным. У людей с дефицитом этого витамина COVID-19 протекает наиболее тяжело.

Врач посоветовал получать как можно больше растительного белка, который находится в фасоли, сое и горохе. Также врач-диетолог высшей категории Елена Чедия посоветовала принимать витаминно-минеральный комплекс «и когда пост есть, и когда его нет», передает ТАСС.

Напомним, Рождественский пост начался в России 28 ноября.

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