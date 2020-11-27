Диетолог перечислила витамины, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом
Диетолог Флоридского университета Кристина Паласиос перечислила витамины и минералы, которые помогут укрепить иммунитет в борьбе с коронавирусом.
Первым в списке идет один из самых важных витаминов — C, необходимый для лейкоцитов — клеток, отвечающих за борьбу иммунитета с инфекциями. По рекомендации специалиста в это непростое время, когда все болеют, а инфекция ходит по домам и улицам, нужно обязательно есть цитрусовые: апельсины, грейпфруты и мандарины. Кроме того, эксперт посоветовала есть побольше клубники, помидоров и клюквы.
Паласиос подчеркнула, что пониженный уровень витамина D может стать причиной развития респираторных заболеваний у детей и их родителей. Она посоветовала принимать необходимую дозировку добавки витамина D3, предварительно посоветовавшись с врачом.
Кроме того, решающее значение для здорового развития и стабильного функционирования клеток, влияющих на функционирование иммунной системы, имеет цинк. Паласиос добавила, что повышенная концентрация цинка в организме может подавлять репликацию вирусов, таких как полиовирус и коронавирус.
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