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Число заболевших COVID-19 детей и пожилых людей в Москве снизилось почти вдвое 
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Число заболевших COVID-19 детей и пожилых людей в Москве снизилось почти вдвое 

Вероника Кузьминова

Город

Находящиеся на домашнем режиме категории граждан — дети и пожилые люди — стали болеть коронавирусом в два раза реже по сравнению с началом осени. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, заболеваемость людей старшего возраста и несовершеннолетних не растет.

— Их доля в общем объеме заболевших на сегодняшний день сокращается. По сравнению с началом осени она сократилась практически в два раза, — цитирует Ракове агентство городских новостей «Москва».

Заммэра уверена, что это сигнализирует об эффективности принятых решений.

Также заммэра заявила, что порядка пяти тысяч свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в резерве столицы.

Кроме того, в Москве вскоре изменятся правила тестирования на коронавирус. Людей, которые живут вместе с заболевшим коронавирусом, будут дважды проверять на инфекцию, так как они «находятся под особым риском заражения».

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 7918 случаев заражения COVID-19. Общее количество заразившихся в столице выросло до 585 тысяч. Из них 141,5 тысячи — активные больные.

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