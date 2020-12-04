Власти призвали жителей столицы не расслабляться на фоне ситуации с COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Расслабляться в связи с ситуацией с коронавирусом не следует. Об этом в пятницу, 4 декабря, предупредил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Расслабляться совсем не надо, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

За последние 24 часа в Москве выявили 6868 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в Москве от COVID-19 вылечился 6891 пациент. Таким образом, число людей, которые вылечились, увеличилось до 478 724 человек.

При этом в столичные больницы за сутки попали 1300 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

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