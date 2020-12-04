Московские врачи вылечили от коронавируса еще 6891 пациента

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице за последние сутки от коронавируса вылечился 6891 пациент. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Стало известно, что число людей, которые вылечились от инфекции, увеличилось до 478 724 человек.

Ранее сообщалось, что скоро объем произведенной вакцины «Спутник V» достигнет двух миллионов доз. Это позволит начать массовую вакцинацию российских граждан от коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Иммунолог объяснил, как избежать распространения коронавируса внутри семьи