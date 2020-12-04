Сергей Собянин: Эпидемии гриппа в Москве «и близко нет»

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Эпидемии гриппа в столице не случилось благодаря масштабной программе вакцинации. Об этом в пятницу, 4 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Около 6,5 миллиона человек привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет, — отметил глава города.

Он также выразил надежду на то, чтобы такая тенденция сохранялась. Это, как добавил Собянин в эфире телеканала «Россия 1», поможет в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, также в столице с 4 декабря открылась электронная запись на прививку от коронавируса. На данный момент ее могут сделать те, кто каждый день по долгу службы контактирует с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб.

Пройти вакцинацию можно будет в одном из пунктов на базе городских взрослых поликлиник. Всего открыто 70 пунктов.

Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты будут работать каждый день с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации жителям столицы нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пять тысяч москвичей записались на прививку от COVID-19 за пять часов