Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
За сутки в столице госпитализировали 1300 пациентов с COVID-19
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За сутки в столице госпитализировали 1300 пациентов с COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

За минувшие сутки в столичные больницы попали 1300 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в пятницу, 4 декабря, в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Основная часть госпитализированных — 42,3 процента — это люди от 18 до 45 лет. На втором месте — пациенты от 45 до 65 лет. Их процент среди новых заболевших равен 31,4. Пожилые люди, которые находятся в группе риска, составляют 11,1 процента, дети — 11,3 процента, более старшее поколение — 3,9 процента.

За сутки в столице госпитализировали 1300 пациентов с COVID-19Фото: Оперштаб

Уточняется, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 451 пациент.

За последние 24 часа в Москве выявили 6868 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в Москве от COVID-19 вылечился 6891 пациент. Таким образом, число людей, которые вылечились, увеличилось до 478 724 человек.

Ранее сообщалось, что запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для врачей, учителей и соцработников открыли на mos.ru.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 6,7 тысячи москвичей стали донорами плазмы после перенесенного COVID-19

Москвагоспитализациякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Все мнения
О проекте