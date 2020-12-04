За сутки в столице госпитализировали 1300 пациентов с COVID-19

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в столичные больницы попали 1300 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в пятницу, 4 декабря, в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Основная часть госпитализированных — 42,3 процента — это люди от 18 до 45 лет. На втором месте — пациенты от 45 до 65 лет. Их процент среди новых заболевших равен 31,4. Пожилые люди, которые находятся в группе риска, составляют 11,1 процента, дети — 11,3 процента, более старшее поколение — 3,9 процента.

Фото: Оперштаб

Уточняется, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 451 пациент.

За последние 24 часа в Москве выявили 6868 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в Москве от COVID-19 вылечился 6891 пациент. Таким образом, число людей, которые вылечились, увеличилось до 478 724 человек.

Ранее сообщалось, что запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для врачей, учителей и соцработников открыли на mos.ru.

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