Более 6,7 тысячи москвичей стали донорами плазмы после выздоровления от COVID-19

Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Число доноров плазмы с антителами к коронавирусу в ноябре в столице увеличилось на 82 процента по сравнению с прошлым месяцем. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за ноябрь плазму крови с антителами сдали уже 2645 человек.

— Всего более 6,7 тысячи жителей столицы стали донорами плазмы после выздоровления от COVID-19, причем 12,6 процента из них сдавали кровь неоднократно. Это по-настоящему важное дело, ведь каждая такая донация может помочь спасти жизнь и здоровье двум-трем пациентам, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Она также добавила, что применение донорской плазмы с антителами к коронавирусной инфекции было утверждено клиническим комитетом по COVID-19 в октябре 2020 года. До этого такой метод использовали в качестве экспериментального в нескольких стационарах.

Донорами крови могут быть люди, которые выздоровели от коронавируса от 18 до 55 лет с весом свыше 50 килограммов. После появления первых симптомов COVID-19 должно пройти не менее пяти недель (35 суток).

Донорам плазмы с антителами к COVID-19 Правительство Москвы выплачивает вознаграждение — пять тысяч рублей, а также компенсацию на питание (в размере 1212 рублей).

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще один пункт сдачи плазмы для COVID-больных открылся в Москве