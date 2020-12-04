В Москве за сутки выявили 6868 новых случаев COVID-19
За последние 24 часа в столице выявили еще 6868 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.
За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечился 6891 пациент. Таким образом, число людей, которые вылечились, увеличилось до 478 724 человек.
В России за сутки выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 569 летальных исходов.
Ранее вирусолог объяснила причину повышенной и пониженной температуры при COVID-19.
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