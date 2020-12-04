Вирусолог объяснила причину повышенной и пониженной температуры при COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Члены Роспотребнадзора предупредили, что инфекция коронавируса не всегда сопровождается привычными симптомами повышенной температуры тела и лихорадки. Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии ведомства Татьяна Руженцова считает, что у пациентов, заразившихся инфекцией COVID-19, показатели температуры могут как превышать норму, так и демонстрировать стандартные 36,6 градуса. Помимо этого, в процессе выздоровления после острой фазы заболевания может наблюдаться пониженное артериальное давление и пульса сердца, что может стать причиной ощущения слабости.

— Степень выраженности и длительности лихорадки может зависеть от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа, развивающихся осложнений и применяемых лекарственных препаратов, — сообщила Руженцова.

Кроме того, врач подчеркнула, что инфекция угрожает почти всем человеческим органам, передает ТАСС. Вирусолог отметила, что COVID-19, оказывая серьезное воздействие на эндокринную систему и гипоталамус, может стать причиной повышенной или, наоборот, пониженной температуры тела.

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