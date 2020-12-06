Сергей Собянин заявил, что в Москве должны вакцинировать до семи миллионов человек
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице должны вакцинировать от коронавирусной инфекции до семи миллионов человек. Об этом в воскресенье, 6 декабря, он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
Глава города отметил, что нужно постепенно отрабатывать механизм цифровой записи на вакцинацию, а также продумать логистику доставки и хранения вакцины.
— Мы должны вакцинировать на всю перспективу шесть-семь миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь, — уточнил Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что 5 декабря в столице стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми сделать прививку получили возможность люди из основной группы риска — медработники, сотрудники городских социальных учреждений, а также те, кто контактирует с большим количеством людей.
«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.
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