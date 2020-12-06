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Сергей Собянин заявил, что в Москве должны вакцинировать до семи миллионов человек
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин заявил, что в Москве должны вакцинировать до семи миллионов человек

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице должны вакцинировать от коронавирусной инфекции до семи миллионов человек. Об этом в воскресенье, 6 декабря, он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Глава города отметил, что нужно постепенно отрабатывать механизм цифровой записи на вакцинацию, а также продумать логистику доставки и хранения вакцины.

— Мы должны вакцинировать на всю перспективу шесть-семь миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь, — уточнил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что 5 декабря в столице стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми сделать прививку получили возможность люди из основной группы риска — медработники, сотрудники городских социальных учреждений, а также те, кто контактирует с большим количеством людей.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

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