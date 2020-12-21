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Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

После прививки от коронавирусной инфекции следует придерживаться ряда правил. Об этом в понедельник, 21 декабря, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что после вакцинации нужно избегать стрессов для организма, а именно переохлаждения или перегрева. Кроме того, не стоит употреблять пищу, которая может вызвать аллергическую реакцию, сообщает РИА Новости.

Напомним, что масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Москве 7 декабря. Для жителей столицы работают 70 пунктов вакцинации, открытые при городских поликлиниках. С 14 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию для сотрудников МФЦ, культуры, а также работников торговли и услуг. С 21 декабря открылась запись на вакцинацию для работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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