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Масштабная вакцинация против коронавируса стартовала в Москве
Москвичка Яна Ухватова записалась на вакцинацию от коронавируса одной из первых. Ее дочка Зоя пришла вместе с мамой на прививку в поликлинику, чтобы поддержать ее / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Масштабная вакцинация против коронавируса стартовала в Москве

Дженни Самойлова

Здоровье

В столице стартовала масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в одном из прививочных пунктов в первый день его работы.

Накануне начала прививочной кампании против коронавируса в столице была открыта электронная запись. В первые же часы на прививку записались 5 тысяч человек: учителя, медики и соцработники, среди которых сейчас и проводится вакцинация.

Столица стала первым городом, в котором по поручению президента России Владимира Путина началась бесплатная добровольная вакцинация от коронавируса, скоро эстафету подхватят и другие города страны.

— Мы вошли в обработку схемы масштабной вакцинации первыми в стране, открыли электронную запись для групп риска, потому что у нас уже был накоплен огромный опыт. Создаем систему третьего этапа испытания вакцины. Это около 40 тысяч добровольцев, 25 тысяч из которых уже прошли вакцинацию, и мы наращиваем этот объем, — сообщил Сергей Собянин.

Также он подчеркнул, что, когда столица получит большее количество вакцины, бесплатную прививку смогут сделать все жители столицы.

— Мы должны вакцинировать на всю перспективу 6–7 миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь, — объяснил мэр. — Необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи — доставку, хранение.

Сейчас в столице работают 70 пунктов вакцинации, открытые при городских поликлиниках. Один из них расположен в четвертом филиале поликлиники № 62 на Ленинградском проспекте. С самого утра в субботу получить прививку от коронавирусной инфекции сюда пришли люди, которые в силу своей профессиональной деятельности, рискуя здоровьем, ежедневно контактируют с большим количеством людей. Среди них и преподаватель истории одной из московских школ Иван Воробьев.

— Вакцинироваться от коронавируса — это мой осознанный выбор,— рассказал он. — Раньше никогда не прививался, а сегодня чувствую личную ответственность за здоровье своих близких, которые входят в потенциальную группу риска по возрасту, поэтому не хочу стать для них источником заражения.

Прививку делают российской вакциной «Спутник V», которая была разработана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и в ходе исследований доказала свою эффективность и безопасность.

Процедура занимает около часа, в это время входит обязательный осмотр врачом-терапевтом, который при отсутствии противопоказаний выдает направление на вакцинацию, и обязательный получасовой отдых после прививки под наблюдением медицинского персонала.

— Вакцина состоит из двух компонентов, поэтому сделать прививку нужно дважды,— рассказала главный врач городской поликлиники № 62 Анна Матвеева. — Сначала пациентам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Записаться нужно только на первую вакцинацию — на вторую врач запишет пациента в день первой прививки. За сутки до нее придет СМС с напоминанием.

По словам преподавателя Яны Ухватовой, которая пришла на вакцинацию одной из первых, ее уже записали на следующий прием, и 26 декабря она вновь придет в поликлинику, чтобы завершить процесс вакцинирования.

— Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, город смог организовать максимально удобную вакцинацию против COVID-19 для горожан, — отметила главный врач городской поликлиники № 62 Анна Матвеева. — У нас сформирован большой запас вакцины, который при необходимости будет оперативно пополняться. В поликлинике подготовлены и резервные кабинеты для вакцинации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— За осенний период наши медицинские специалисты получили уникальный опыт работы по организации вакцинации. Все процессы вакцинации отработаны до деталей. Полностью проработаны логистика, тайминг, максимально эффективно организовано пространство, чтобы человеку было удобно и ожидать вакцинации, и полчаса быть под наблюдением после процедуры. Надеюсь, что мы сможем быстрыми темпами начать масштабную вакцинацию и тем самым самым остановить цепочку распространения коронавируса в городе.

ВАЖНО

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире вакциной от коронавируса. После заявления ВОЗ о том, что российская вакцина эффективна и качественна, заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз «Спутник V» поступили более чем от 50 стран. В стране уже начато ее массовое производство.

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