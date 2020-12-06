Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Какие условия созданы для больных COVID-19 в здании бывшего автоцентра в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

Какие условия созданы для больных COVID-19 в здании бывшего автоцентра в Москве

Марьяна Шевцова

Здоровье

Уже несколько месяцев прием заболевших новой коронавирусной инфекцией ведет госпиталь, который расположился на базе автомобильного торгового центра «Москва». В воскресенье, 6 декабря, «Вечерняя Москва» пообщалась с пациентами и узнала, какие условия для них созданы.

Москвичка Ольга Иванова попала в медучреждение относительно недавно, но качеством медицинской помощи и отношением персонала очень довольна.

— Приняли меня быстро, выдали электронный браслет, одежду, тапки, косметичку со всеми необходимыми принадлежностями, — рассказала она.

Ольга Иванова отметила, что каждые два часа медперсонал интересуется ее самочувствием, Ольге регулярно измеряют сатурацию (уровень насыщения крови кислородом. — «ВМ»), давление, температуру тела.

— Условия хорошие, есть душ, много туалетов, никаких очередей, тепло, светло, — добавила она. — Девочки очень внимательные, отвечают на все вопросы.

Особое впечатление на Ольгу произвело местное питание.

— Еда даже чересчур, столько нереально съесть, очень разнообразно и на любой вкус, — поделилась москвичка.

По ее мнению, резервные госпитали особенно удобны тем, что здесь все пациенты находятся на лечении с одним и тем же заболеванием. Кроме этого, у таких больниц большие площади, есть где прогуляться.

Еще одну пациентку — Ольгу Волкову — привезли в резервный госпиталь на машине скорой помощи.

— Меня привезли из КТ-центра, — рассказала девушка. — Быстро оформили.

Ольга не ожидала госпитализации, поэтому в учреждении оказалась без личных вещей.

— Очень переживала, как же я буду без всего, но в госпитале меня успокоили, предложили тапочки, выдали косметичку, — отметила Волкова.

Затем работник госпиталя проводил Ольгу до палаты.

— Больница очень понравилась, видно, что все сделано качественно, для людей, — отметила она. — Здесь большое пространство, хорошо вентилируемое помещение.

Благодаря врачам, по словам Волковой, пациентам спокойно и комфортно.

— А питание более чем устраивает, есть такое чувство, что в весе прибавлю, когда выписываться буду, — сказала пациентка.

Москвичка считает, что решение властей о создании отдельных госпиталей для больных COVID-19 — правильное.

— Сейчас большой поток пациентов, а тут уже отлаженная работа, все удобно и быстро, быстрее, чем перестраивать стационар, — добавила она.

Плановая мощность госпиталя на Каширском шоссе составляет 1818 инфекционных коек и 57 коек интенсивной терапии.

В госпитале установлено современное медицинское оборудование, включая 7 аппаратов УЗИ, 67 аппаратов ИВЛ и компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику.

СПРАВКА

Медицинский персонал временного госпиталя обеспечен планшетами, подключенными к системе ЕМИАС. Доступ к электронной медицинской карте и результатам анализов осуществляется путем считывания QR-кода на браслетах пациентов.

Бумажный документооборот в госпитале полностью отсутствует, что значительно экономит время персонала, позволяя врачам и медсестрам уделять максимум внимания больным. На территории госпиталя работает беспроводной Wi-Fi.

Читайте также: Ученые разработают стандарты дистанционной медицины

Медицинапандемияздоровье
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте