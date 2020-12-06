Какие условия созданы для больных COVID-19 в здании бывшего автоцентра в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Уже несколько месяцев прием заболевших новой коронавирусной инфекцией ведет госпиталь, который расположился на базе автомобильного торгового центра «Москва». В воскресенье, 6 декабря, «Вечерняя Москва» пообщалась с пациентами и узнала, какие условия для них созданы.

Москвичка Ольга Иванова попала в медучреждение относительно недавно, но качеством медицинской помощи и отношением персонала очень довольна.

— Приняли меня быстро, выдали электронный браслет, одежду, тапки, косметичку со всеми необходимыми принадлежностями, — рассказала она.

Ольга Иванова отметила, что каждые два часа медперсонал интересуется ее самочувствием, Ольге регулярно измеряют сатурацию (уровень насыщения крови кислородом. — «ВМ»), давление, температуру тела.

— Условия хорошие, есть душ, много туалетов, никаких очередей, тепло, светло, — добавила она. — Девочки очень внимательные, отвечают на все вопросы.

Особое впечатление на Ольгу произвело местное питание.

— Еда даже чересчур, столько нереально съесть, очень разнообразно и на любой вкус, — поделилась москвичка.

По ее мнению, резервные госпитали особенно удобны тем, что здесь все пациенты находятся на лечении с одним и тем же заболеванием. Кроме этого, у таких больниц большие площади, есть где прогуляться.

Еще одну пациентку — Ольгу Волкову — привезли в резервный госпиталь на машине скорой помощи.

— Меня привезли из КТ-центра, — рассказала девушка. — Быстро оформили.

Ольга не ожидала госпитализации, поэтому в учреждении оказалась без личных вещей.

— Очень переживала, как же я буду без всего, но в госпитале меня успокоили, предложили тапочки, выдали косметичку, — отметила Волкова.

Затем работник госпиталя проводил Ольгу до палаты.

— Больница очень понравилась, видно, что все сделано качественно, для людей, — отметила она. — Здесь большое пространство, хорошо вентилируемое помещение.

Благодаря врачам, по словам Волковой, пациентам спокойно и комфортно.

— А питание более чем устраивает, есть такое чувство, что в весе прибавлю, когда выписываться буду, — сказала пациентка.

Москвичка считает, что решение властей о создании отдельных госпиталей для больных COVID-19 — правильное.

— Сейчас большой поток пациентов, а тут уже отлаженная работа, все удобно и быстро, быстрее, чем перестраивать стационар, — добавила она.

Плановая мощность госпиталя на Каширском шоссе составляет 1818 инфекционных коек и 57 коек интенсивной терапии.

В госпитале установлено современное медицинское оборудование, включая 7 аппаратов УЗИ, 67 аппаратов ИВЛ и компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику.

СПРАВКА

Медицинский персонал временного госпиталя обеспечен планшетами, подключенными к системе ЕМИАС. Доступ к электронной медицинской карте и результатам анализов осуществляется путем считывания QR-кода на браслетах пациентов.

Бумажный документооборот в госпитале полностью отсутствует, что значительно экономит время персонала, позволяя врачам и медсестрам уделять максимум внимания больным. На территории госпиталя работает беспроводной Wi-Fi.

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