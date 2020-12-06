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Ученые разработают стандарты дистанционной медицины
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ученые разработают стандарты дистанционной медицины

Александр Кудрявцев

Здоровье

Сотрудники Первого московского государственного медицинского университета имени Ивана Сеченова приступили к составлению рекомендаций по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов. Об этом журналистам рассказал директор Института цифровой медицины Георгий Лебедев.

Рекомендации ученые планируют составить до конца 2020 года. Их направят в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Результаты исследований могут лечь в основу новых нормативных документов. Они будут регламентировать удаленное оказание медицинской помощи.

— Мы должны продумать целый ряд моментов. Какое программное обеспечение должно быть установлено, чтобы врач и пациент могли свободно обмениваться данными. Нужно обдумать и юридические аспекты дистанционного мониторинга здоровья. Например, как будет заключаться договор, какое будет у него содержание и так далее, — прокомментировал основные направления работы Георгий Лебедев.

Он добавил, что специалистам предстоит составить весь перечень технического обеспечения. Какие устройства должны быть у пациента, чтобы отслеживать жизненные показатели.

— Большое распространение получили медицинские браслеты. Они позволяют регистрировать сердечные сокращения и пульсовую волну. Но этим список оборудования не ограничится, — добавил Георгий Лебедев.

Для дистанционного наблюдения понадобится тонометр, измеряющий давление. Еще пригодится кардиометр. Дальше список приборов будет расширяться в зависимости от заболевания пациента. Врачи будут в электронном виде получать все те же данные, которые собираются во время лечения в стационаре.

Пока специалисты готовят рекомендации общего характера. Они подойдут для пациентов с хроническими заболеваниями, тем, кто нуждается в паллиативной помощи, и гражданам, которые просто хотят проверить свое здоровье. После специалисты возьмутся за разработку более узких рекомендаций. Например, для пациентов с мочекаменной болезнью.

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