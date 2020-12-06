Частные объекты культуры поддержат грантами

Фото: Официальная страница Общественной палаты РФ

В Общественной палате РФ прошел круглый стол «Культура в условиях пандемии: вопросы поддержки частных театров и музеев». Участники встречи обсудили проблемы, возникшие у негосударственных учреждений во время пандемии, и возможные пути их решения.

На встрече собрались представители государственных ведомств и частных культурных организаций.

— Не должно быть разницы между государственными объектами и частными. Все они выполняют одинаковую функцию — сохранение и развитие культуры. А некоторые музеи в маленьких городах являются туристическими центрами, вносят вклад в процветание региона. Мы должны понять, какие меры поддержки нужно внедрить, чтобы объекты смогли продолжить свою деятельность, — считает первый заместитель председателя комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия ОП РФ Григорий Заславский.

Представители частных организаций — музея «Винзавод», «Первого театра», Музея русской иконы, Московского музея анимации и многие другие отметили, что основная проблема, возникшая во время пандемии, — нехватка финансирования на аренду помещений и оплату работы сотрудников.

По словам заместителя Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Эдиты Исаакян, меры поддержки уже разрабатываются.

— Создан реестр негосударственных культурных учреждений, куда вошло 366 объектов. 16 процентов из них получили грантовую поддержку. Сейчас мы обсуждаем возможность финансовых выплат, чтобы сотрудники таких учреждений могли покрыть расходы на коммунальные платежи и зарплату сотрудникам. С 2021 года при поддержке Росконцерта будет действовать программа грантов, чтобы у учреждений была возможность гастролей, — рассказала Исаакян.

А начальник отдела музеев Департамента музеев и внешних связей Дмитрий Шелепин добавил, что в ведомстве рассматривают возможность субсидирования театральных и выставочных проектов в 2021 году.

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