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Сотрудники Музея Москвы и галерея «Триумф» запустили онлайн-проект «Музей самоизоляции»
Май 2020 года. Полина Милушкова на самоизоляции позирует фотографу, снимающему ее с помощью дрона / Фото: Алексей Абанин, Музей самоизоляции

Сотрудники Музея Москвы и галерея «Триумф» запустили онлайн-проект «Музей самоизоляции»

Юлия Панова

Культура

Сотрудники Музея Москвы совместно с галереей «Триумф» запустили онлайн-проект «Музей самоизоляции». На сайте выставки можно увидеть работы жителей, рассуждающих на тему коронавируса и весеннего локдауна.

История проекта «Музей самоизоляции» началась летом. С 13 июля сотрудники Музея Москвы объявили сбор предметов и историй о самоизоляции.

— Идея проекта лежала на поверхности. Мы всегда стараемся делать актуальные выставки, посвященные жизни города и людей, — рассказала старший научный сотрудник учреждения, куратор выставки Полина Жураковская. — Самоизоляция повлияла на все сферы нашей жизни и не могла не заинтересовать нас как объект исследования.

Девушка рассказала, что проект состоит из четырех разделов: «Паника», «Пик», «Плато» и «После». В каждом из них можно уловить свою эмоцию, от непонимания до надежды.

— Несмотря на сложную ситуацию, жители хотели поделиться с нами какими-то радостными моментами, благодарностью в адрес тех, кто был рядом, и интересом к тому, как меняется жизнь, — добавила Полина Жураковская.

Например, Ирина Зайцева, одна из участниц выставки, рассказала историю о своей маме, которая дарила ей позитив.

— Даже когда мне уже было не по себе от сидения дома, мама лучилась надеждой. Она пересидела карантин с достоинством и ответственностью человека, который очень хочет жить: делала гимнастику, правильно питалась, выкидывала хлам из квартиры и головы, — рассказала Ирина Зайцева.

А художница Марина Звягинцева переосмыслила упаковки от еды. Она каждую неделю собирала бутылки и коробки и окрашивала их, превращая в произведения искусства.

Краска менялась вместе с чувствами художницы: от чернокрасной тревожности она дошла до спокойных желто-зеленых оттенков.

Офлайн-экспозицию планируют открыть 15 января, когда вновь заработает Музей Москвы.

ИНТЕРЕСНО

У горожан еще есть возможность стать участниками выставки. Для этого на сайте музея через специальную форму нужно поделиться своими историями, фотографиями и «артефактами»: от посадочного талона и пропуска на перемещение по городу до фикуса, кулинарной книги с рецептами для начинающих или самодельной маски. Онлайн-коллекция выставки будет постоянно пополняться.

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