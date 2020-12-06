Сотрудники Музея Москвы и галерея «Триумф» запустили онлайн-проект «Музей самоизоляции»
Сотрудники Музея Москвы совместно с галереей «Триумф» запустили онлайн-проект «Музей самоизоляции». На сайте выставки можно увидеть работы жителей, рассуждающих на тему коронавируса и весеннего локдауна.
История проекта «Музей самоизоляции» началась летом. С 13 июля сотрудники Музея Москвы объявили сбор предметов и историй о самоизоляции.
— Идея проекта лежала на поверхности. Мы всегда стараемся делать актуальные выставки, посвященные жизни города и людей, — рассказала старший научный сотрудник учреждения, куратор выставки Полина Жураковская. — Самоизоляция повлияла на все сферы нашей жизни и не могла не заинтересовать нас как объект исследования.
Девушка рассказала, что проект состоит из четырех разделов: «Паника», «Пик», «Плато» и «После». В каждом из них можно уловить свою эмоцию, от непонимания до надежды.
— Несмотря на сложную ситуацию, жители хотели поделиться с нами какими-то радостными моментами, благодарностью в адрес тех, кто был рядом, и интересом к тому, как меняется жизнь, — добавила Полина Жураковская.
Например, Ирина Зайцева, одна из участниц выставки, рассказала историю о своей маме, которая дарила ей позитив.
— Даже когда мне уже было не по себе от сидения дома, мама лучилась надеждой. Она пересидела карантин с достоинством и ответственностью человека, который очень хочет жить: делала гимнастику, правильно питалась, выкидывала хлам из квартиры и головы, — рассказала Ирина Зайцева.
А художница Марина Звягинцева переосмыслила упаковки от еды. Она каждую неделю собирала бутылки и коробки и окрашивала их, превращая в произведения искусства.
Краска менялась вместе с чувствами художницы: от чернокрасной тревожности она дошла до спокойных желто-зеленых оттенков.
Офлайн-экспозицию планируют открыть 15 января, когда вновь заработает Музей Москвы.
ИНТЕРЕСНО
У горожан еще есть возможность стать участниками выставки. Для этого на сайте музея через специальную форму нужно поделиться своими историями, фотографиями и «артефактами»: от посадочного талона и пропуска на перемещение по городу до фикуса, кулинарной книги с рецептами для начинающих или самодельной маски. Онлайн-коллекция выставки будет постоянно пополняться.
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