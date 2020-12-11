Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска откроется в Москве с 14 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска откроется в Москве с 14 декабря

Кирилл Николаев

Город

Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых групп риска откроется в столице с понедельника, 14 декабря. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, запись на прививку от коронавируса откроется для сотрудников МФЦ, культуры, а также работников торговли и услуг.

— По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих, — отметил Сергей Собянин.

Напомним, что масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала в Москве 7 декабря. Для жителей столицы работают 70 пунктов вакцинации, открытые при городских поликлиниках. В четверг, 10 декабря, Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что около 20 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве. По его словам, больше шести тысяч человек уже сделали прививку.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы обсудят вопрос преференций для привившихся от коронавируса

вакцинацияМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Спасись сам

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время вручать награды

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Спасибо деду за Победу... И квартиру

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Все мнения
О проекте