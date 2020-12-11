Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска откроется в Москве с 14 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых групп риска откроется в столице с понедельника, 14 декабря. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, запись на прививку от коронавируса откроется для сотрудников МФЦ, культуры, а также работников торговли и услуг.

— По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих, — отметил Сергей Собянин.

Напомним, что масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала в Москве 7 декабря. Для жителей столицы работают 70 пунктов вакцинации, открытые при городских поликлиниках. В четверг, 10 декабря, Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что около 20 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве. По его словам, больше шести тысяч человек уже сделали прививку.

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