Около 20 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Около 20 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом в четверг, 10 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, больше шести тысяч человек уже сделали прививку.

— Вся система работает хорошо, начиная от крупных холодильных установок, где хранятся больше партии, и заканчивая перевозкой этой вакцины, — отметил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является стабильной, но сложной. По его словам, число госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей.

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