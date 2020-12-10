Гинцбург заявил, что люди с аллергией могут привиться вакциной «Спутник V»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в четверг, 10 декабря.

Он отметил, что для вакцинации этой группы людей все же существует одно условие.

— Единственное — не в стадии, когда это аллергическое заболевание обострено, то есть когда оно непосредственно протекает, — пояснил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что хроническим аллергикам предварительно стоит посмотреть некоторые параметры крови: с-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е. Гинцбург отметил, что если указанные показатели находятся в норме, то люди с аллергией могут сделать прививку от коронавируса.

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