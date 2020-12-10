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Все российские регионы заявили о готовности к вакцинации от COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Все российские регионы заявили о готовности к вакцинации от COVID-19

Евгения Звощик

Общество

Все регионы заявили о готовности к вакцинации от коронавирусной инфекции. Вакцинацию запустят во всех субъектах страны до конца текущей недели. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в четверг, 10 декабря.

Отмечается, что данный вопрос обсуждался зампредом правительства с регионами во время заседания проектного комитета нацпроекта «Здравоохранение». Регионам поручили организовывать готовность пунктов вакцинации и медицинского персонала, обратив особое внимание на субъекты, где развернуто не более двух пунктов.

Кроме того, Голикова обратила внимание на организацию вакцинации от коронавируса таким образом, чтобы она не останавливалась в период январских праздников, передает РИА Новости.

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вакцинацияроссийские регионыТатьяна Голикова
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