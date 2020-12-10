Академик РАН рассказал о третьей фазе клинических исследований «Спутника V»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на данный момент находится в стадии успешного завершения. Об этом сообщил академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев в четверг, 10 декабря, в ходе выступления на Научно-методическом форуме организаторов здравоохранения с международным участием — 2020.

По его словам, третья фаза клинических исследований была запущена в рамках системы здравоохранения Москвы.

— Сегодня мы уже находимся в ситуации, когда успешно завершается это исследование и город приступил одним из первых, фактически первым, к массовой вакцинации населения, — передает слова Хабриева РИА Новости.

Напомним, Министерство здравоохранения РФ в августе 2020 года зарегистрировало первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

Данная вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Уточнялось, что ее важными преимуществами являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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