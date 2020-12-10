Россия ведет переговоры с Турцией о поставках вакцины «Спутник V»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия готова принять турецкую делегацию для обсуждения поставок вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в четверг, 10 декабря.

— Могу заверить, что в рамках тех договоренностей, которые определены Российским фондом прямых инвестиций, российским Минздравом, мы готовы принять, естественно, турецких коллег, обсудить все нюансы, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Гинцбурга, Россия готова в ближайшее время передать нужное количество доз вакцины, в том числе для проведения исследований.

«Спутник V» является первой в мире вакциной для профилактики коронавируса, препарат был зарегистрирован в августе.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививку вакциной «Спутник V» сделали уже более 150 тысяч россиян.

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