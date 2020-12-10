Безопасность и эффективность вакцины «Спутник V» подтвердили с помощью экспертизы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Независимый комитет по оценке клинических испытаний «Спутника V» подтвердил эффективность и безопасность этой вакцины от коронавируса. Об этом рассказал академик РАН Рамил Хабриев на научно-методическом форуме организаторов здравоохранения в четверг, 10 декабря.

По его словам, эффективность российской вакцины после первого этапа прививки составляет 69,3 процента, а после второго — 96,2 процента. Медики и ученые проверили результаты исследования, передает РИА Новости.

«Спутник V» является первой в мире вакциной для профилактики коронавируса, препарат был зарегистрирован в августе.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививку вакциной «Спутник V» сделали уже более 150 тысяч россиян.

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