Диетолог Ковальков раскритиковал доктора Мясникова за слова о вакцинации и алкоголе

Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Алексей Ковальков раскритиковал врача и телеведущего Александра Мясникова, за его слова о влиянии алкоголя на иммунитет тех, кто получил вакцину от коронавируса.

— Доктор Мясников в своем Telegram-канале сказал, что он предполагает, что ограничения касаются небольшого срока, а не 42 дней. Он сказал, что отсутствуют исследования, которые бы доказывали вред алкоголя для человека после вакцинации. Я не верю, что отсутствуют такие исследования, я лично доверяю Гинзбургу, гораздо выше, чем Мясникову, хотя бы потому, что он занимается этим вопросом многие годы. Ему ли не знать, сколько суток надо не пить алкоголь, чтобы вакцина подействовала, — заявил Ковальков.

Он призвал людей задуматься и честно спросить себя, готовы ли они обойтись без алкоголя необходимое время, иначе деньги на вакцину будут выброшены.

Ковальков подчеркнул, что после вакцинации у человека может подняться температура и он может заболеть, поэтому пить алкоголь крайне не рекомендуется.

Видео опубликовано на YouTube.

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