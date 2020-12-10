Диетолог Ковальков назвал спиртное, которое нельзя пить вакцинированным от COVID-19

Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Алексей Ковальков заявил, что всем, кто привился от коронавирусной инфекции, не стоит употреблять спиртные напитки, в особенности водку. Он привел слова директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, который заявил, что прививка от коронавируса теряет активность при содержании в крови одного процента алкоголя.

— Что вы прививались, что не прививались, если выпили рюмку водки в течение 42 дней после прививки, то она на этом закончилась, — заявил врач.

Ковальков напомнил, что впереди Новый год, а Россия считается пьющей страной.

— По данным ВОЗ, 42,7 миллиона россиян подвержены эпизодическому пьянству. Это те, кто выпивает раз в месяц минимум 60 граммов чистого спирта, это 150 миллилитров водки, — пояснил Ковальков.

Диетолог усомнился, что привитые россияне не будут употреблять алкоголь в праздники.

— Люди потом будут говорить, что вакцина не работает, а она работает, но она не совместима с алкоголем 42 дня, — заявил врач.

Он напомнил, что Гинцбург разрешил «выбить» вакцинированным бокал шампанского на Новый год.

Видео опубликовано на YouTube.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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