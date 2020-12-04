«Инфаркты молодеют»: врачи рассказали, на развитие каких заболеваний влияет алкоголь

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В преддверии Нового года врачи напоминают, что различные алкогольные напитки могут спровоцировать проблемы со здоровьем. О том, чем именно опасен алкоголь и на развитие каких заболеваний он влияет, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Как рассказал нарколог Алексей Казанцев, в первую очередь алкоголь вызывает желудочно-кишечные заболевания — гастрит и язву, а также заболевания печени — цирроз, жировую инфильтрацию и гепатоз.

— Кроме того, алкоголь не стоит принимать при ишемической болезни сердца, стенокардии, гипертонии. Почему? Потому что довольно часто в алкогольном опьянении повышается давление, особенно у тех, кто с алкоголем переборщил. Может также сорваться ритм сердца. И если принимать алкоголь в больших дозах, это может закончиться его остановкой, — объяснил врач.

Также не стоит употреблять алкоголь тем, у кого есть неврологические нарушения.

— Алкоголь сам по себе нарушает координацию движения, ухудшает память, а при больших дозах еще происходит и гибель нейронов, — подчеркнул нарколог.

Также по словам специалиста, без алкоголя встретить Новый год стоит и тем, у кого есть те или иные хронические заболевания.

Чаще всего, как отмечает эксперт, алкоголем злоупотребляют люди в возрасте от 30–35 лет. Они, по сути, находятся в группе риска. И чем старше человек, тем хуже на нем сказываются последствия принятия спиртного.

— После 30–35 лет у многих идут атеросклеротические изменения сосудов головного мозга, у кого-то — хронические заболевания. Многие люди в этом возрасте очень халатно относятся к своему здоровью, считая, что они еще молоды, что проблем нет. Но это неправильно, надо быть аккуратнее. Сейчас инфаркты, инсульты молодеют. Соответственно, и пандемия коронавируса здоровья также не прибавляет, — констатировал Казанцев.

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров придерживается более мягкой позиции. По его словам, от алкоголя действительно большой вред, если употреблять его очень много.

— Это ведет к поражению внутренних органов, ухудшению мозговой активности и увеличения смертности, если смотреть в масштабах страны. Рассматривая с точки зрения статистики, при большом потреблении алкоголя смертность высокая, при снижении потребления она тоже снижается, — говорит эксперт.

По словам Игоря Гундарова, без вреда для здоровья взрослому здоровому мужчине можно выпивать 100 миллилитров крепкого алкоголя в день. Но на это влияют разные факторы, в том числе и эмоциональное состояние.

— Как правильно пить? В среднем и пожилом возрасте — 100 миллилитров водки в день при спокойном эмоциональном состоянии. Обязательно: если много пьете, хорошо закусывайте. В противном случае увеличивается алкогольная летальность. Но не переедайте. В тоске, унынии и депрессии лучше пить в полтора раза меньше, — поделился своим мнением врач.

Похожие цифры называет и Казанцев, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.

— Допустимая доза, согласно рекомендациям ВОЗ — 30 миллилитров крепкого алкоголя на порцию и не более четырех порций за вечер для мужчин. Для женщин в два раза меньше — 2–3. Это вполне нормальные дозы. Более легкий алкоголь — 130–150 миллилитров на одну дозу, если говорить о сухих винах, — сказал специалист.

При этом оба эксперта едины во мнении, что во всем — и в еде, и в алкогольных напитках — нужно знать меру. Тогда ни от того, ни от другого вреда не будет.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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