И стану я модели круче. Худеем к Новому году по советам звезд

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До Нового года четыре недели. Наверняка многие еще хотят похудеть, чтобы праздничный наряд смотрелся идеально. «Вечерка» расспросила консультанта по питанию и диетолога Светлану Клинаеву, можно ли сбросить вес в короткий срок.

За месяц реально скинуть около 5–7 килограммов без сильного удара по организму. Так что к Новому году вполне можно стать стройнее на один-два размера в одежде. Один из базовых советов: чем больше воды вы пьете, тем меньше едите. В организме так называемые центр голода и центр жажды находятся рядом. И часто наш мозг путает, хотим мы пить или есть. Поэтому все специалисты и советуют выпивать перед едой стакан воды.

Похудеть в какой-то одной части тела довольно сложно. Например, некоторых все устраивает в их фигуре, кроме, допустим, живота. Такую проблему лучше убирать спортивными тренировками. Все же мы худеем и набираем вес везде. Хороший способ убрать лишние объемы — вакуумный массаж. Но это не похудение, а скорее коррекция фигуры. Если вы хотите за месяц сбросить вес, то запомните: хлебобулочные изделия и сахар должны быть под строгим запретом.

Из сладкого можно оставить разве что горький шоколад с большим количеством какао. А вот жареное можно оставить. Не обязательно мучить себя исключительно пресной, вареной и приготовленной на пару едой. Если, например, готовить на кокосовом масле, то еда будет наиболее полезной. Минералку, в которую искусственным способом добавляют газы, тоже лучше не пить.

Что нужно есть, чтобы быстро похудеть? Надо оставить в рационе растительный и животный белок, убрав при этом углеводы и жиры. Но такая строгая диета может обернуться малоприятными последствиями. У человека меняется запах, цвет кожи, грубо говоря, идет отравление. Именно из-за этого организм и теряет в весе. Так что во всем нужно знать меру и не впадать в крайности, нанося вред своему здоровью.

Лучше сбросить меньше, но хорошо себя чувствовать. Думаю, никто не захочет в новогоднюю ночь вместо праздника лежать на больничной койке. Пусть и в платье на несколько размеров меньше.

Зеленый кефир Аллы Пугачевой

Диета Примадонны хорошо подходит для быстрого избавления от веса, но придерживаться ее можно максимум пять дней, не больше. Правила очень простые: в течение дня нужно пить специальный кефирный коктейль. Сделать его очень просто. Для этого понадобятся нежирный кефир, огурцы и любая зелень. Огурцы следует натереть, мелко нарезать зелень, и все залить кефиром, тщательно перемешав. Такой коктейль необходимо готовить строго перед приемом пищи, чтобы он был свежим. Как говорит сама Алла Борисовна, этот чудо-напиток получается очень сытным и помогает быстро и надолго утолить чувство голода.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ума Турман теряет вес от мороженого

Чтобы привести себя в порядок, актриса использует очень необычную диету, от которой придут в восторг те, кто не мыслит свою жизнь без сладкого. Ума Турман ест мороженое, шоколад и пудинги. И все. Это все разрешенные ее диетой продукты. Чтобы появился результат, мороженое должно быть фруктовым, шоколад — горьким, а пудинги — обезжиренными. Диетологи предупреждают, что на таком режиме питания нельзя сидеть больше пяти дней. И переедать не стоит, во всем нужно соблюдать меру.

Недельный овощной марафон Кейт Уинслетт

Голливудская звезда часто прибегает к этому способу похудеть, когда ей нужно быстро сбросить вес. За неделю можно избавиться от шести килограммов. Семь дней нужно есть только определенные овощи: брокколи, цветную капусту, морковь, корни или стебли сельдерея, лук-порей, помидоры и сладкий перец — в любом количестве и в любое время суток. Но исключительно отваренные или протертые. Из них, например, можно сварить суп, заменив соль перцем, имбирем и лавровым листом. Почему овощей семь? Потому что это счастливое число, а диета составлялась вместе с нумерологами. Пить в эти дни можно только воду, зеленый чай или несладкий морс.

Детские пюрешки Риз Уизерспун

Метод похудения от Риз Уизерспун диетологи называют одним из самых полезных. Смысл в том, чтобы заменить обед и ужин детским пюре из баночек. Такое питание для малышей готовят из протертых овощей, фруктов или мяса без соли, а также консервантов и других добавок. Кроме того, благодаря разнообразию детского питания можно составлять разное меню на каждый день. Главное — следить за калорийностью. Чтобы вес ушел быстрее, стоит есть не более 1200 калорий в день. Не стоит сидеть на такой диете долго.

Полный детокс от Наоми Кэмпбелл

Один из самых жестких вариантов похудения использует супермодель Наоми Кэмпбелл. Перед показами она пьет коктейль из лимонов, кленового сиропа и кайенского перца. За десять дней можно сбросить до десяти килограммов. Эксперты отмечают, что такая диета без вреда для здоровья подойдет только тем, кто и так держит себя в форме. Если же таким образом сбрасывать более 20 килограммов, то все может закончиться бесконтрольным жором. Организм будет «кричать», чтобы в него запихнули как можно более калорийные блюда. В результате можно не только вернуть утраченные килограммы, но и поправиться на пару лишних.

Фото: instagram.com/naomi

Почти голодовка Евы Лонгории

Звезда Голливуда использует очень жесткий, но эффективный способ похудеть. За неделю можно сбросить до десяти килограммов. На завтрак можно съедать яйцо всмятку и половинку грейпфрута, на ланч — пачку низкокалорийного творога и зеленый чай без сахара. Через три часа — снова чай и творог.

На ужин — стакан воды и ничего больше. Во время такой голодовки важно принимать витаминный комплекс, чтобы не ухудшить здоровье и состояние кожи, а также волос и ногтей. Кроме того, врачи не рекомендуют использовать этот метод похудения часто.

22-дневное питание Бейонсе

Знаменитая певица, актриса и мама поддерживает себя в отличной форме. В этом ей помогает веганская диета. По словам Бейонсе, когда она чувствует, что стоит сбросить вес, то на 22 дня она и ее семья переходят на овощи, крупы и фрукты. Из рациона полностью убираются продукты животного происхождения. Но такая диета может привести к дефициту железа и даже анемии.

Жесткий режим Николая Баскова

Диета длится девять суток. Первые три дня нужно есть отварной рис без масла и соли. Следующий триместр — только отварной картофель. И в последнюю треть — тушеные овощи и печеные яблоки. На ночь следует выпивать чашку зеленого чая. Эксперты предупреждают, что это очень жесткая диета. Так что часто прибегать к ней не стоит. За девять дней возможно потерять около восьми килограммов веса.

Фанатка грейпфрута Кайли Миноуг

Австралийская певица следует диете, которая была чрезвычайно популярна еще в 30-е годы прошлого века. Перед каждым приемом пищи необходимо съедать половину грейпфрута. Но будьте осторожны: этот цитрус, несмотря на то, что регулирует выработку инсулина, повышает риск заработать язву желудка.

У Джулии Робертс каждый день лосось

Актриса включает лосось в каждый прием пищи. На завтрак она добавляет его в омлет, на обед съедает приготовленным на пару, а на ужин предпочитает есть стейк из лосося со свежими овощами. Перекусывать на такой диете можно исключительно только яблоками и орехами. Важно также перед завтраком выпивать стакан воды с лимоном.

Японская диета Таисии Повалий

Таисия Повалий худеет с помощью девятидневной «японской диеты». Она разделена на трехдневные фазы. Первые три дня — только дикий черный рис. Варить его нужно долго, сливая воду четыре раза. Есть его надо в течение всего дня без соли, масла и приправ. Пить только минеральную воду. Следующие три дня — вареное мясо курицы или говядины без соли и специй. А последние три дня — только овощи. Без ограничений по количеству и виду. За девять дней можно сбросить до семи килограммов.

Ешь каждые два часа, как Лариса Долина

Личный диетолог певицы разработал ей этот способ похудения. Во-первых, рацион следует разделить на шесть приемов и есть каждые два часа. Во-вторых, завтракать надо в 8:00, а ужинать до 18:00. Третье правило — перед едой пить около 50 граммов настоя из смеси зверобоя, ромашки и календулы. Он помогает очистить кишечник. Следует делать упор на печеный картофель, кефир, творог, куриную грудку и фрукты. Через неделю можно вернуться к обычному питанию, избегая сладкого, жирного и острого. Потом, если хочется сбросить еще, опять вернуться к диете. И так — пока не добьетесь результатов.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

КАК НЕ СОРВАТЬСЯ В ПРАЗДНИК

Хорошо, вы похудели к Новому году и чувствуете себя звездой. Но как не переесть в праздничную ночь и не вылезать из-за стола с раскаянием в глазах и полным желудком оливье?

Никакой голодовки

Утром 31 декабря плотно позавтракайте, на обед съешьте суп. А перед застольем приготовьте себе что-то белковое, например, омлет или куриную грудку.

Маленькая тарелка

Возьмите маленькую тарелку, чтобы ограничить порции. Если будете праздновать в гостях, не позволяйте хозяевам подкладывать вам новые и новые салаты и горячее.

Вода — наш друг

Поставьте рядом с собой графин или бутылку с водой и как можно чаще пейте. А вот алкоголь употребляйте в меру — из-за него вы только больше захотите есть.

Поможет компания

Попробуйте провести новогоднюю ночь, общаясь с людьми, устройте конкурсы и танцы, пойте в караоке. Тогда вам просто некогда будет сидеть в окружении тарелок.

Наутро разгружаемся

1 января устройте себе разгрузочный день: ешьте каши, кисломолочные продукты и побольше овощей. И постарайтесь выйти из дома для прогулки на свежем воздухе.

ОТДЫХ БЕЗ ЧИПСОВ

Специалисты утверждают: основная причина срывов в питании — дисбаланс между гормоном голода и гормоном насыщения. Возникает он н от психологических установок. К срывам приводит привычка вечером в пятницу баловать себя тортиком или фастфудом в качестве поощрения за плодотворную работу в течение рабочей недели. Если вы все же сорвались, не стоит ругать себя и испытывать вину. Постарайтесь найти новый источник удовольствия, например хобби или занятия спортом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниэла Пургина, врач-гастроэнтеролог:

— При соблюдении правильной и, главное, сбалансированной диеты за семь дней организм может потерять от 300 граммов до одного килограмма жира. На килограмм больше может сбросить человек, который имеет большой процент избыточного веса. При результатах от трех и более килограммов организм теряет не только жировую прослойку, но и мышечную ткань, воду и... здоровье.

В первую очередь страдают сердечно-сосудистая система и почки, отвечающие за вывод воды и токсинов из организма. А отсутствие спорта ухудшает работу печени, вызывая цирроз. Поэтому лучше худеть постепенно и комплексно, совмещая правильное питание и физические нагрузки.

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