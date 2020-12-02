Эндокринолог назвал пять симптомов сахарного диабета

Только 29 процентов респондентов знают, что сахарный диабет развивается из-за неправильного питания, образа жизни и наследственности. / Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Врач-эндокринолог Валентин Фадеев объяснил, какие симптомы говорят о сахарном диабете. По его словам, все симптомы могут быть подтверждены только лабораторным путем с помощью тестов.

— У каждого 10-12 человека есть диабет. У большей части людей с диабетом есть лишний вес, но это не обязательно. Между избыточным диабетом и лишним весом нет знака равенства. Сахар – это проявление болезни, но не ее суть, — заявил Фадеев.

Врач назвал пять симптомов сахарного диабета:

— Первый симптом – сухость во рту. Он требует определения уровня сахара в крови. Второй симптом – сильная жажда. Когда в крови накапливается большое количество глюкозы, она становится насыщенной, и рецепторы реагируют жаждой. Третий симптом – сильная тяга к сладкому. Четвертый симптом – зуд кожи, это не специфичный признак. Пятое – боль и покалывание в ногах. Это позднее осложнение диабета, — отметил эндокринолог.

Он подчеркнул, что пятый симптом бывает в том случае, когда у человека длительное время развивается сахарный диабет.

По словам медика, глюкометр не подходит для первичной постановки диагноза, но если при сдаче крови из вены глюкоза выше 6 ммоль/л, человеку может быть поставлен диагноз диабет.

Фадеев отметил, что людям с диабетом нужно разработать долгосрочную систему питания. Видео опубликовано на YouTube.

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