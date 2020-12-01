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«Многие начнут срываться»: диетолог рассказала о минусах диеты Симоньян
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

«Многие начнут срываться»: диетолог рассказала о минусах диеты Симоньян

Елена Орлова

Общество

Диета главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян вполне рабочая, но не подойдет людям с болезнями ЖКТ, а также с рядом других проблем со здоровьем. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

Симоньян рассказала, что питается два раза в день. Первый раз в 11–13 часов медиаменеджер ест все что угодно, кроме сладкого. Второй раз в 17–19 часов съедает небольшую порцию белка без овощей.

— Существуют такие люди, которым абсолютно комфортно есть всего два раза в день, им этого хватает, — объяснила Соломатина. — Как правило, это те, кто занят творчеством либо горит на работе. Такой тип питания характерен для ученых, исследователей, тех, кто что-то создает и настолько увлечен своей деятельностью, что забывает поесть. К холодильнику же чаще подходят те, кто сидит дома, ему нечем заняться, скучно и грустно. Маргарита говорит, что в первый прием пищи ест все что угодно. Но поскольку сладости она исключила, такой рацион все равно не позволяет получить какое-то огромное количество калорий.

Даже если завтрак окажется плотным, то, по словам диетолога, за счет отсутствия сахара и невысокого гликемического индекса чувство сытости сохранится очень надолго, соответственно, на таком питании вполне можно протянуть до ужина без особенных моральных усилий:

— Вечером у нее белок, который тоже прекрасно насыщает и поддерживает. Опять же нет сахара и, соответственно, быстрого подъема уровня глюкозы, который потом и вызывает аппетит. Она говорит, что вечером также употребляет морепродукты, — там содержатся еще и полезные жиры, которые долго поддерживают чувство сытости и удовлетворенности. Потому, действительно, на таком рационе вполне можно похудеть.

Тем не менее всем и каждому такой тип питания Соломатина рекомендовать бы не стала. Люди привыкли к разному типу питания, по-разному усваивают белки, жиры и углеводы, многие на диете Симоньян просто начнут срываться. К тому же диета точно не подойдет людям с болезнями ЖКТ, гастритом, язвами, а также с проблемами с желчным пузырем, поджелудочной, щитовидной железой, диабетом.

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