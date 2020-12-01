Диетолог рассказала, избавиться от привычки есть фастфуд

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Диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско рассказала, чтобы избавиться от привычки есть фастфуд, нужно сформировать новую — питаться здоровой пищей, сообщает «МИР 24».

К фастфуду диетолог отнесла блюда из ресторанов и кафе быстрого питания, все полуфабрикаты, а также продукты, в которые добавлено много химических веществ. Она посоветовала во время формирования новой привычки сначала в рацион добавить много полезного, а уже потом убирать вредную еду и чаще себя хвалить.

— Здоровая привычка формируется четыре – шесть недель. Неделю посидеть на правильном питании не получится, нужно дать себе больше времени и отслеживать результаты: хорошее самочувствие, повышение уровня энергии, нормализуется сон, состояние кожи, — рекомендовала специалист.

Нутрициолог Лорен Харрис–Пинкус рассказала, что многие женщины, особенно те, у которых есть дети, часто едят стоя, однако такая привычка очень вредна для организма. При таком приеме пищи мозг не осознает, что человек ест, передает ФАН.

Ранее «Радио 1» писало, что гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала, что стоит выбирать фрукты с меньшим количеством углеводов и с большим количеством витаминов. Наиболее подходящими являются российские яблоки, например, антоновка. Они содержат большое количество витаминов, микроэлементов. На втором месте — цитрусовые, далее следуют экзотические фрукты, например, физалис. Он содержит йод в большом количестве. Также специалист рекомендовала с осторожностью отнестись к бананам и винограду, в бананах много крахмала и они калорийные, а виноград содержит очень много сахара.

Источник: mir24.tv

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