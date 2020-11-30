Маргарита Симоньян рассказала, каким образом ей удалось сбросить 20 килограммов

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Российская журналистка Маргарита Симоньян поделилась своими правилами диеты. По ее словам, сбалансированное питание позволяет не заниматься спортом.

— Сладости не ем вообще. Первый раз в день ем в 11–13, независимо от того, когда просыпаюсь. Все, что хочу (кроме сладкого). Пельмени, пиццу, пасту, фрукты – все, что хочется, и в любом количестве. Второй раз в день ем тогда, когда проголодаюсь. Часов в 17–19, — написала Симоньян в Instagram-публикации.

Журналистка уточнила, что в промежуток с пяти до семи часов она ест лишь небольшую порцию белка, без овощей, только рыбу или мясо, а также курицу, которую можно заменить морепродуктами. После этого Симоньян не ест вообще до следующего дня. Также, она уверена в том, что пить несладкие напитки можно в любое время, в любом количестве. Она добавила, что к несладким напиткам можно отнести вино или пиво, однако без сопровождающей закуски. В заключение она написала, что таким способом ей удалось похудеть на 20 килограммов.

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