«Папина доча»: Игорь Николаев показал, как пятилетняя Вероника готовится к новогоднему шоу
Российский певец Игорь Николаев показал подписчикам в своем Instagram-аккаунте, как его дочь Вероника готовится к съемкам новогоднего шоу. В коротком видеоролике показано, как девочку напудрили, сделали ей прическу и подготовили к съемочному дню.
— А дома ты красишься?
— Нет, — ответила Вероника на вопрос визажиста.
Подписчики оценили уровень подготовки звездного отпрыска и отметили, что на видео Вероника показалась им «очень милой»: «Какая милашка у вас дочь, я просто не могу»; «Мини-Николаев»; «Такая маленькая, а красится уже, как взрослая»; «Папина доча».
Напоминаем, что Игорь Николаев находится в браке с Юлией Проскуряковой. Пара воспитывает пятилетнюю дочь Веронику.
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