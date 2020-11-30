«Папина доча»: Игорь Николаев показал, как пятилетняя Вероника готовится к новогоднему шоу

Фото: www.instagram.com/igor_nikolaev_music

Российский певец Игорь Николаев показал подписчикам в своем Instagram-аккаунте, как его дочь Вероника готовится к съемкам новогоднего шоу. В коротком видеоролике показано, как девочку напудрили, сделали ей прическу и подготовили к съемочному дню.

— А дома ты красишься?

— Нет, — ответила Вероника на вопрос визажиста.

Подписчики оценили уровень подготовки звездного отпрыска и отметили, что на видео Вероника показалась им «очень милой»: «Какая милашка у вас дочь, я просто не могу»; «Мини-Николаев»; «Такая маленькая, а красится уже, как взрослая»; «Папина доча».

Напоминаем, что Игорь Николаев находится в браке с Юлией Проскуряковой. Пара воспитывает пятилетнюю дочь Веронику.

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