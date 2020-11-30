«Одно лицо»: подписчики Урганта указали на его сходство с псом Компотом

Фото: instagram.com/egorkreed

Российский телеведущий Иван Ургант сделал зеркальное селфи вместе со своим псом по кличке Компот. Забавный снимок ведущий опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

— Грушевидность, — иронично подметил Ургант в подписи под фото.

Подписчики обратили внимание не только на лохматого питомца звездного телеведущего, но также на некоторое сходство владельца собаки с ней самой: «Одно лицо, вы только посмотрите»; «Вы очень похожи, я серьезно»; «А кто из вас кто?».

Напоминаем, что Иван Ургант состоит в браке с Натальей Кикнадзе с 2007 года. В данный момент у пары трое детей: Эрика, Нина и Валерия.

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