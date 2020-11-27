Ургант в шутку предложил Трампу стать экспертом на российском телевидении

Фото: instagram.com/egorkreed

Российский телеведущий Иван Ургант предложил президенту США Дональду Трампу после окончания своего президентского срока работать на российском телевидении.

— Чем займется Трамп после ухода с поста президента США? Это вопрос. Скорее всего, пойдет экспертом в программу «Время покажет». Он лучше всех сможет рассказать об Америке на русском языке, — заявил Ургант.

Он также добавил, что накануне Дня благодарения Трамп традиционно помиловал двух индеек:

— Последний раз он делает это в статусе президента, потому что в статусе обычного гражданина он может это делать сколько пожелает, — с улыбкой отметил телеведущий.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее Ургант посоветовал Маску поменять миллиарды долларов в рубли, чтобы добраться до Луны.

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