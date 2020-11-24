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«Гонка вакцин»: Ургант пошутил об американской прививке от коронавируса
Фото: instagram.com/urgantcom

«Гонка вакцин»: Ургант пошутил об американской прививке от коронавируса

Виктория Федотова

Курьезы

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант пошутил о «гонке вакцин» России и США. Со ссылкой на СМИ он сообщил, что цена одной дозы американской вакцины будет стоить до 37 долларов.

— В ответ на это производители российской вакцины «Спутник V» заявили, что стоимость российской вакцины будет намного ниже. Сейчас очень много новостей крутится вокруг вакцин. Давайте мы констатируем факт: началась гонка вакцин, — заявил Ургант.

По его словам, СМИ каждый день сообщают новости о появлении вакцины с большей эффективностью, чем предыдущая разработка.

— Эффективные на 95 процентов американские вакцины хранить нужно при минус 70 градусов. То есть на 40 процентах территории России в июле эту вакцину использовать уже нельзя. Надо самим участвовать в гонке. Ну и пусть эффективность вакцины будет два процента. За Собчак же кто-то голосовал на выборах! — заявил Ургант.

По словам телеведущего, вакцину можно испытать на соведущем Дмитрии Хрусталеве.

Видео опубликовано на YouTube.

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