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Доктор Мясников рассказал, как россиянам встретить Новый год в условиях пандемии
Фото: youtube.com / О самом главном

Доктор Мясников рассказал, как россиянам встретить Новый год в условиях пандемии

Захар Чайченко

Общество

Российский телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам отказаться от новогодних корпоративов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

— Мы справляем праздник, а не какие-то традиции. Я, например, в корпоративах не очень вижу смысла. Люди собираются, пьянствуют, гуляют. Это просто повод собраться вне работы и так далее, — заявил Мясников.

Помимо этого, врач-кардиолог признался, что никогда не видел смысла в этой затее и считает это «глупостью» — праздновать, когда пандемия еще не закончилась. Кроме того, кардиолог пояснил, что россияне должны тщательно проанализировать, взвесив все «за» и «против» корпоративных мероприятий, а также быть избирательными при составлении компании на празднование, передает агентство городских новостей «Москва».

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