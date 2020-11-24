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Врач рассказала, как правильно носить средства защиты
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Врач рассказала, как правильно носить средства защиты

Марьяна Шевцова

Общество

В Москве действует обязательный масочно-перчаточный режим. Главный врач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала, как правильно использовать средства индивидуальной защиты.

По словам главврача, маска и перчатки — это индивидуальные вещи с коротким сроком использования.

— Маску можно носить 2–3 часа при непрерывном ношении, перчатки также после использования должны утилизироваться, — отметила специалист.

По ее словам, маска и перчатки утилизируются в отдельном пакете, чтобы исключить обсеменение мусора. Наталья Шиндряева уточнила, что маска препятствует распространению вирусных частиц при разговоре, чихании и кашле.

— Она защищает здорового человека от заболевшего или носителя, а также препятствует распространению, если вы больны, — пояснила главврач.

Она отметила, что не допускается ношение маски в кармане, многоразовое использование, так как ее основные функции защиты утрачиваются, и средство защиты, наоборот, становится опасным.

— Перчатки важно носить, потому что известно, что вирусы живут на поверхностях. И при соприкосновении, не качественной обработке рук мы можем заразиться, так как дотрагиваемся до лица, а через слизистые вирусы быстрее проникают в ткани, — рассказала Шиндряева.

Она также отметила, что наличие перчаток является психологическим барьером, благодаря которому человек реже дотрагивается до лица.

— Перчатки для тепла ограждают от контакта с поверхностями, но мы не так тщательно и регулярно их обрабатываем антисептиком, поэтому они могут быть источником заражения и распространения инфекции, — отметила врач.

Кроме того, Наталья Шиндряева посоветовала соблюдать другие меры профилактики, такие как социальная дистанция и отказ от нахождения в местах с большим скоплением людей. Она добавила, что для профилактики гриппа проводится вакцинация от данного заболевания.

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