Почти 90 процентов россиян поддержали требование носить маски в общественных местах

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Кроме того, при ухудшении ситуации с вирусом требование соблюдать социальную дистанцию между людьми поддерживают 87 процентов россиян, поучаствовавших в опросе. Не поддержали эти требования 12 процентов респондентов.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи жителей РФ в возрасте от 18 лет, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее врач сообщил, что рост числа заразившихся коронавирусом в России будет продолжаться еще в течение месяца.

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