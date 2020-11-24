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Почти 90 процентов россиян поддержали требование носить маски в общественных местах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Почти 90 процентов россиян поддержали требование носить маски в общественных местах

Виктория Родимкина

Здоровье

Введение обязательного ношения масок в общественных местах при ухудшении эпидемиологической обстановки поддержали 89 процентов россиян. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, абсолютное большинство опрошенных выступило за ношение масок. Против проголосовал каждый десятый респондент.

Кроме того, при ухудшении ситуации с вирусом требование соблюдать социальную дистанцию между людьми поддерживают 87 процентов россиян, поучаствовавших в опросе. Не поддержали эти требования 12 процентов респондентов.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи жителей РФ в возрасте от 18 лет, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее врач сообщил, что рост числа заразившихся коронавирусом в России будет продолжаться еще в течение месяца.

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