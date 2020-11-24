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Еще 5838 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: youtube.com / ГКБ No 15 им. О. М. Филатова

Еще 5838 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Город

За последние 24 часа в столице выявили 5838 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.

За последние сутки в городе 5601 пациент вылечился от коронавируса. Таким образом, всего число людей, которые вылечились от инфекции, увеличилось до 416 242 человек.

В России за последние сутки выявлено 24 326 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,5 процента не имели клинических проявлений болезни.

Ранее сообщалось, что в Инфекционной клинической больнице № 2 в Москве лечится 781 человек, у 358 из них подтверждена коронавирусная инфекция.

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