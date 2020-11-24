Коронавирус за сутки выявили у 24 326 человек в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки выявлено 24 326 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 24 ноября.

Уточняется, что случаи инфекции за 24 часа выявили в 85 регионах РФ. Из них 21,5 процента не имели клинических проявлений заболевания. За сутки зафиксировали 491 летальный исход, полностью вылечились за 24 часа 23 226 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

На сегодняшний день в России всего зафиксировано 2 138 828 случаев коронавируса. От инфекции скончался 37 031 человек, вылечился 1 634 671 пациент.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что массовую вакцинацию от коронавируса в России планируется начать с 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины «Спутник V» на ближайшие месяцы