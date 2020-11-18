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Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины «Спутник V» на ближайшие месяцы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины «Спутник V» на ближайшие месяцы

Юлия Захарова

Общество

Почти 60 тысяч доз вакцин против коронавирусной инфекции «Спутник V» выпустили в гражданский оборот после регистрации. Об этом в среду, 18 ноября, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— С момента государственной регистрации «Спутник V» по сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз вакцины. По сегодняшней информации, которая у меня имеется, на некоторых производственных площадках, вовлеченных в эту работу, достигнуты очень неплохие результаты, — отметила она.

Как уточняется, в ближайшие месяцы ожидается увеличение объема выпуска препарата. Так, в ноябре планируется выпуск более 650 тысяч доз, в декабре их количество достигнет 2,2 миллиона, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за увеличение количества вакцин, которые выпускаются в гражданский оборот. Глава государства отметил, что ожидает доклада главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о том, как идет эта работа.

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