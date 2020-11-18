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Путин выступил за увеличение числа вакцин, выпускаемых в гражданский оборот
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Путин выступил за увеличение числа вакцин, выпускаемых в гражданский оборот

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин выступил за увеличение количества вакцин, которые выпускаются в гражданский оборот. Соответствующее заявление глава государства сделал в среду, 18 ноября, во время совещания с членами правительства РФ по ситуации с коронавирусом.

— Количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин, конечно, нужно увеличивать, — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, он отметил, что ожидает доклада главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о том, как идет эта работа, передает РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что выполнение теста на новый тип коронавирусной инфекции в течение 48 часов — это долго. Такое мнение он выразил после доклада вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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