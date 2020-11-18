Путин призвал помогать главам регионов, где тяжелая ситуация с коронавирусом

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что руководителей российских регионов, где наблюдаются сложности на фоне пандемии коронавирусной инфекции, нужно не только ругать, но и помогать. Об этом глава государства заявил в среду, 18 ноября, во время совещания в режиме видеоконференции с членами правительства РФ.

— Но кроме того, чтобы их напрягать и ругать, нужно, конечно, им еще и помогать, — пояснил российский лидер после доклада вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая обозначила проблемные территории.

Стенограмма встречи президента с членами правительства опубликована на официальном сайте Кремля.

Ранее Голикова заявила, что наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в Карелии. Также сложная обстановка зафиксирована в Коми, Мордовии и Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской, Иркутской областях и в городе Севастополе.

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