Назван регион России с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

Человек в маске / Фото: Анна Быкова

Самая тяжелая ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в Карелии. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в среду, 18 ноября, на совещании с членами правительства и президентом Владимиром Путиным.

Как отметила зампредседателя кабмина, суточный показатель заболеваемости ковидом в вышеуказанном регионе вырос за последние полтора месяца в два с половиной раза — с 6,1 до 15,3 случая на 100 тысяч человек.

— Разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия, — приводит РИА Новости слова Голиковой.

Также тяжелая ситуация, продолжила она, наблюдается в Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской, Иркутской областях, Мордовии, Коми и городе Севастополе.

Отметим, что за последние сутки в России зарегистрировали менее 21 тысячи новых случаев ковида. За все время пандемии в РФ было выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 501 083 пациента переболели и вылечились, 34 387 — умерли.

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