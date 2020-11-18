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В Кремле заявили о «чрезвычайно проблемной» ситуации с коронавирусом в Хакасии
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Кремле заявили о «чрезвычайно проблемной» ситуации с коронавирусом в Хакасии

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

В Кремле считают, что ситуация с коронавирусом в Хакасии стала чрезвычайной, но предлагают пока не оценивать работу местного губернатора Валентина Коновалова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Действительно, Хакасия относится к категории проблемных, чрезвычайно проблемных регионов, — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в регионе приняты допмеры, причем по подаче федеральных властей, Минобороны и президента РФ Владимира Путина.

У данного субъекта страны, продолжает представитель Кремля, действительно есть проблемы, однако оценивать работу местных властей преждевременно.

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