В Кремле рассказали, почему у российских политиков часто выявляют коронавирус

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Российские политики, в особенности губернаторы и парламентарии, часто заражаются коронавирусом, поскольку по работе им приходится много контактировать с людьми. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, 18 ноября.

По словам представителя Кремля, чиновники не могут позволить себе сидеть дома и трудиться только при помощи телефонов.

— Характер их работы предусматривает множественные контакты, поэтому, конечно, несмотря на то, что могут приниматься все меры предосторожности, риск быть инфицированным гораздо выше, чем в среднем по статистике, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он добавил, что коллективы бывают разные, но работа политиков обычно предполагает тесное взаимодействие с людьми.

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