В НИИ гриппа оценили опасность мутировавшего коронавируса в Сибири

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Обнаруженные мутации коронавируса не отражаются на его патогенности. Об этом исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Министерства здравоохранения России Дмитрий Лиознов заявил в среду, 18 ноября.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об изменениях и мутациях COVID-19 в Сибири.

В свою очередь Лиознов заверил, что мутации ковида никак не связаны с его патогенностью, то есть они не повлияют на тяжесть течения заболевания, вызванного инфекцией.

— Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса, — пояснил эксперт, беседуя с РИА Новости.

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