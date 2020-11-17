«Более заразный»: доктор Мясников оценил мутацию коронавируса в Сибири

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о формировании мутации коронавируса. Насколько мутация реальна и опаснее ли новый вид, чем ныне существующий, «Вечерняя Москва» узнала у главного врача московской больницы № 71, телеведущего Александра Мясникова.

Собеседник «ВМ» отметил, что мутация присуща любому вирусу.

— Любой вирус может мутировать. Одни делают это с большей охотой, другие — с меньшей. Коронавирус здесь не исключение, — сказал Мясников.

Тот вирус, который сейчас распространяется по Европе, Америке и России, — не тот, который бушевал год назад в Китае.

— Это не вирус из Уханя. Это его разновидность. Тот уханьский вирус сейчас не найти даже в научных целях. Его просто нет, — отметил врач.

Является ли тот вирус, о котором предупреждает Попова, мутацией уханьского вируса, или изначально существовало несколько генотипов, один из которых выжил, а другой сошел на нет, — Мясников не знает. Но то, что «нынешние вирусы в Европе и Америке отличаются от тех, которые пришли к нам девять назад, — это правда».

Фото: youtube.com / О самом главном

Основной вопрос, который должен интересовать нас — является ли новый вид COVID-19 более заразным и смертельным, акцентирует Мясников.

— Смертность сейчас практически не нарастает. Посмотрите на Европу: огромное число госпитализаций и новых случаев, но смертность в 2-3 раза меньше, чем весной. Сейчас есть отдельные всплески, рекорды, но потом все-равно (смертность и заболеваемость — прим. «ВМ») падает. Если во Франции регистрировали 1,5 тысячи смертей в день, то сейчас 200-300. В Израиле и Швеции тоже низкая смертность. Может вирус стал более контагиозным, но точно не более смертельным, — подчеркнул доктор.

Ранее Попова сообщила, что больных коронавирусом можно выписать после одного отрицательного теста, второе обследование не требуется.

Читайте также: Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах